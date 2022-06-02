Шклов, Белоруссия, 2 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Белоруссии в Шкловском РОВД 31 мая во время допроса задержанного мужчины случился пожар, в результате которого мужчина погиб, а сотрудник райотдела получил тяжëлые травмы и находится в больнице. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Белоруссии.

Sk.gov.by Эмблема Следственного комитета Белоруссии

По информации СК РБ, днëм 31 мая в райотдел доставили для разбирательства жителя Могилëва, «произошло воспламенение изъятого имущества», в рабочем кабинете начался пожар. Мужчина погиб, сотрудник отдела госпитализирован.

Мужчина раньше был неоднократно судим — проводилось разбирательство по сообщению о краже бензопил.

По данному факту следственным управлением УСК по Могилёвской области проводится проверка. Причина произошедшего устанавливается.