Талса, США, 2 июня, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в американском городе Талса (штат Оклахома), передает телеканал ABC News со ссылкой на представителя местной полиции.

Tony Hisgett Полиция США

Подозреваемый в нападении также был убит. Местом происшествия стало здание городского медицинского центра. Ранее полиция Талсы сообщила о «множестве» пострадавших при инциденте в городе.

Полицейские прибыли в больницу после сигнала о вооруженном мужчине, замеченном возле медицинского кабинета. При себе у него была винтовка и пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The New York Post распространило информацию о том, что власти Нью-Йорка могут установить рамки металлоискателей в городском метрополитене после апрельского инцидента со стрельбой, когда ранения получили 10 человек.