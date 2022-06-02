Красноярск, , 02:56 — REGNUM В четверг, 2 июня, в Красноярске облачно, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +14… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 6:40 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью со 2 на 3 июня ожидается до +5… +7 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15-20 м/с. Давление — 726 мм рт. ст.

В пятницу, 3 июня, в Красноярске до +9… +14 °C, облачно, дождь. Ночью — до +3… +4 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 4 июня, в Красноярске ожидается до +9… +13 °C днём и до +4… +5 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 2 июня на юге Таймырского муниципального района (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 15-22 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сильные дожди, грозы.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территории России температура воздуха в июне ожидается выше нормы, а в целом погода летом будет переменчивой, с частыми дождями.

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