Горловка, ДНР, , 02:51 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом 1 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что гражданские лица пострадали в результате обстрела населенного пункта Горловка (поселок Гурты) в 20:30 мск 20 ракетами реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Один из пострадавших — мальчик 2012 года рождения.

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько пояснил, что в поселке Гурты (Калининский район города) десятилетний ребёнок получил осколочное ранение. По предварительным данным, мать ребёнка была контужена. Всего, по данным Приходько, было ранено четыре человека, проживающих в посёлке Гурты по улице Академика Белецкого.

Напомним, город Горловка расположен на северо-востоке ДНР, с 2014 года рядом сним проходит линия соприкосновения. Город практически ежедневно попадает под обстрелы со стороны киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими карателями города Горловки в ДНР из БМ-21 «Град», артиллерии и миномётов.

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