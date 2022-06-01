Вашингтон, 2 июня, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Ограничения на авиаперелёты на Кубу, введённые ещё при президентстве Дональда Трампа, приостановили власти США. Об этом 1 июня сообщает Reuters со ссылкой на документ Минтранса Соединенных Штатов.

Куба и США

Авиаперелёты всех чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, были приостановлены в январе 2020 года. Согласно новому приказу, все ограничения будут сняты.

Приказ о снятии ограничений был издан по запросу госсекретаря США Энтони Блинкена. Госсекретарь США отметил, что такой шаг был сделан «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединенных Штатов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Кубы назвал верным решение США о снятии ограничений на получение виз.