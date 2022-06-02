Талса, США, 2 июня 2022, 02:27 — REGNUM Неопределенное «множество» людей получили ранения в результате стрельбы американском городе Талса (штат Оклахома), передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Еще несколько человек погибли. Инцидент произошел в здании городской больницы. В сообщении отмечается, что подозреваемый в нападении был убит.
Полиция перекрыла все улицы в районе, где произошла стрельба. Стражи правопорядка проверяют здание на «наличие дополнительных угроз».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в университетском кампусе в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) произошла стрельба, из-за которой погиб один человек и пострадали двое.
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