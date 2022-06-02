Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Соединенные Штаты изучают возможность передачи Киеву контейнеров для временного хранения зерна, пока не представится возможность его вывоза, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, США намерены «спасти» более 20 млн тонн зерна, которые пока не могут вывезти за пределы Украины. Оно будет храниться в неких контейнерах для временного хранения, а также будет сразу готово к погрузке, когда появятся возможности его вывезти за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить выход с портов Украины судов с зерном, если украинская сторона разминирует акваторию. Только после этого российские ВМФ беспрепятственно выпустят суда с товаром в Средиземное море. При этом страны Запада, по словам Лаврова, специально блокируют доступ в порты для российских судов.