Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Американский рэпер Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) поделился мнением о своей новой пластинке It’s Almost Dry. Об этом 2 июня сообщил портал Complex.

Скриншот YouTube Pusha T

Как считает артист, его альбом является лучшим рэп-релизом в 2022 году. Примечательно, что It’s Almost Dry сумел дебютировать на первом месте в престижном чарте Billboard 200, что является самым высоким результатом для Pusha T за всю его карьеру.

Напомним, что премьера альбома It’s Almost Dry состоялась 22 апреля 2022 года. Пластинка включила в себя 12 треков, частью из которых стали совместные работы с известными исполнителями.