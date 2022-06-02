Минск, , 12:28 — REGNUM То, что Верховный суд Белоруссии оставил в силе суровые приговоры белорусским оппозиционерам во главе с Сергеем Тихановским, говорит о бескомпромиссном настрое как президента Белоруссии Александра Лукашенко, так и его оппонентов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 2 июня высказал политолог Кирилл Аверьянов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы оппозиционеров удалось сломать и они готовы были бы прекратить борьбу с властью, приговор им был бы смягчён. Может быть даже президент помиловал бы их. Однако Тихановскому по-прежнему сидеть 18 лет. Это рекордный срок для белорусского оппозиционера, что свидетельствует о решимости Лукашенко сражаться со «змагарами» со всей жестокостью», — заявил политолог.

Он напомнил, что прежние оппоненты Лукашенко Андрей Санников и Александр Козулин получили в своё время 5 и 5,5 лет тюрьмы соответственно, но были помилованы уже через два года. С тех пор о них ни слуху ни духу. С Тихановским другая история, кампания в его поддержку раскручена настолько, что сейчас его выход на свободу будет серьёзным фактором политической дестабилизации Белоруссии, особенно в контексте общей напряжённости в восточнославянском регионе.

«Я думаю, что в конечном итоге Лукашенко всё-таки дожмёт Тихановского и всю ту публику, которая собралась сейчас вокруг его жены. Мне лично Александр Григорьевич напоминает героя фильмов Гая Ричи. В «Джентльменах» Микки Пирсон говорит: «Чтобы стать царём зверей, мало вести себя по-царски, надо быть царём. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели». Это девиз президента Лукашенко. Он царь в своём лесу, а потому без колебаний утрамбовывает тех, кто стоит на его пути. Захаренко, Гончар, Козулин, Санников, Милинкевич… Как говорится, иных уж нет, а те далече. Тихановский рано или поздно также окажется в ряду поверженных врагов белорусского лидера», — считает Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Белоруссии 1 июня оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ряда белорусских оппозиционеров, включая Сергея Тихановского — мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.