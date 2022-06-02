Вильнюс, , 01:25 — REGNUM ЕС должен выработать ясную позицию по включению Украины в Евросоюз и обязан послать Киеву четкий сигнал о предполагаемой евроинтеграции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 1 июня в эфире телеканала LRT.

Гитанас Науседа Augustas Didžgalvis

По его мнению, в случае отсутствия таких шагов украинскую сторону и европейские стран «ждет разочарование». Науседа считает, что для избежания такого результата Брюсселю необходимо сделать все, чтобы выработать «недвусмысленное и ясное» послание для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что большинство стран ЕС против наделения Украины статусом кандидата на принятие в Евросоюз.

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