Вильнюс, 2 июня, 2022, 01:25 — ИА Регнум. ЕС должен выработать ясную позицию по включению Украины в Евросоюз и обязан послать Киеву четкий сигнал о предполагаемой евроинтеграции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 1 июня в эфире телеканала LRT.

Augustas Didžgalvis Гитанас Науседа

По его мнению, в случае отсутствия таких шагов украинскую сторону и европейские страны «ждет разочарование». Науседа считает, что для избежания такого результата Брюсселю необходимо сделать все, чтобы выработать «недвусмысленное и ясное» послание для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что большинство стран ЕС против наделения Украины статусом кандидата на принятие в Евросоюз.