Москва, , 09:16 — REGNUM Московский фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» не будут проводить в 2022 году. Об этом написал портал «Центральная служба новостей» 1 июня.

В чем сила, брат? Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь мероприятие планируют провести 4 марта 2023 года. Причиной переноса фестиваля стало отсутствие некоторых музыкантов, ранее заявленных в программе.

Напомним, что фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» должен был состояться 17 июня 2022 года. В рамках мероприятия было запланировано живое исполнение саундтреков к фильму «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова.

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