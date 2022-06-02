Москва, 2 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Московский фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» не будут проводить в 2022 году. Об этом написал портал «Центральная служба новостей» 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM В чем сила, брат?

Теперь мероприятие планируют провести 4 марта 2023 года. Причиной переноса фестиваля стало отсутствие некоторых музыкантов, ранее заявленных в программе.

Напомним, что фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» должен был состояться 17 июня 2022 года. В рамках мероприятия было запланировано живое исполнение саундтреков к фильму «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова.