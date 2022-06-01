Могадишо, 2 июня, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Специальные подразделения Национальной армии Сомали ликвидировали четверых террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в регионе Джубба на юге Сомали, передает Radio Mogadishu.

AMISOM Public Information Военная операция против террористов в Сомали

Сообщается, что спецназу Сомали удалось задержать Мохамеда Абди Мухтара, который являлся одним из главарей террористов в этом регионе. Отмечается, что правительственные силы начали чаще проводить антитеррористические операции на юге республики, где часть районов контролируется боевиками. Террористы контролируют сельскую местность, совершая нападения на города.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на юге Сомали вооруженные силы ликвидировали семерых террористов. Еще двоих боевиков удалось арестовать. У террористов также изъяли вооружение, оборудование и транспортные средства.