Москва, , 09:15 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров исключил из гастрольной программы скандальный номер с крестом. Об этом 1 июня сообщило информационное агенство «‎ТАСС«‎.

Филипп Киркоров Okras

Так, музыкант всё же отправится в юбилейный концертный тур по России, однако сами шоу будут отличаться от тех, которые были показаны в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого, Киркоров планирует расширить список городов в турне, поскольку недавно отмене подверглось его выступление в Пятигорске.

Ранее стало известно о том, что запланированный на 19 июня 2022 года концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске не состоится. Причиной отмены мероприятия стали многочисленные жалобы на творчество артиста со стороны жителей города.

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