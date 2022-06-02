Богота, 2 июня 2022, 09:15 — REGNUM Колумбийская певица Шакира (Шакира Изабель Мебарак Риполь) решила расстаться с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом 1 июня сообщило издание El Periodico.
Как сообщает источник, поводом для разрыва пары стали многочисленные измены футболиста. Также отмечается, что Пике уже несколько недель живёт отдельно от артистки.
Напомним, что Шакира и Пике состояли в любовных отношениях с 2011 года, однако так и не поженились. Вместе пара воспитывает двоих детей.
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