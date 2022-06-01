Берлин, 2 июня, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Сроки поставок зенитных ракетных комплексов Iris-T, которые были обещаны Германией Украине, пока не определены. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 июня на брифинге.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

По словам главы немецкого правительства, все зависит от компаний, с которыми у властей заключены соглашения о выпуске вооружений. Вместе с тем Шольц подчеркнул, что у Германии нет других препятствий для передачи указанного оружия Украине.

Ранее Шольц пообещал, что ФРГ поставят Киеву ракетные комплексы Iris-T, а также радар слежения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Олаф Шольц заявил, что Греция должна передать Украине свои боевые машины пехоты советского производства БМП-1, а взамен Афины получат от Берлина немецкие бронемашины.