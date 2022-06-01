Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 июня снижением. Больше других потерял S& P 500.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 176,89 пункта (0,54%), до уровня 32 813,23 пункта. S& P 500 подешевел на 30,92 пункта (0,75%), до уровня 4101,23 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 86,93 пункта (0,72%), до уровня 11 994,46 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,94 (2,50%), до уровня $114,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 мая умеренным снижением на фоне ожидания встречи президента США Джо Байдена с главой ФРС Джеромом Пауэллом.

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