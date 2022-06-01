Чэнду, Китай, 2 июня, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в результате мощного землетрясения в округе Яань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Martin Luff Последствия землетрясения

Сообщается, что все четверо погибли в результате камнепада, вызванного сейсмособытием. Еще 14 человек получили различные травмы, их госпитализировали. Также, по данным агентства, в двух районах провинции зафиксированы проблемы со связью. Предполагается, что из-за землетрясения произошли разрывы оптических линий.

Для ликвидации последствий подземных толчков задействовали 4,5 тыс. спасателей, военнослужащих, пожарных, медиков и других профильных ведомств. Они занимаются поиском погибших и пострадавших, ремонтом дорог и перемещением пострадавших жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился в городском округе Яань на глубине 17 километров.