Кейптаун, , 00:34 — REGNUM Обвинения в краже и сокрытии более $4 млн выдвинул бывший национальный комиссар исправительных служб Южно-Африканской Республики Артур Фрейзер в адрес президента страны Сирила Рамафосы, 1 июня сообщило издание Citizen.

Сирил Рамафоса Erfan Kouchari

По словам экс-чиновника, у него есть доказательства кражи денег, включая фотографии, видеозаписи и другую информацию о банковских счетах. Кроме того, Фрейзер утверждает, что работники фермы южноафриканского лидера, на которой хранились средства, сотрудничали с преступниками.

Бывший комиссар также заявил, что Рамафоса после присвоения денег скрывал преступление от правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года суд в ЮАР решил вернуть в тюрьму экс-президента республики Джейкоба Зуму, приговоренного к заключению по обвинению в коррупции, но освобожденного по состоянию здоровья.

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