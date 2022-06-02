2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили приглашение представителям Европы, которое разослали представители ДНР, чтобы те приняли участие в международном трибунале над украинскими боевиками.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной о том, что представители стран Европы могут войти в состав судей международного трибунала над украинскими боевиками, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дай Бог, чтобы весь мир осудил украинский неонацизм так же, как и гитлеризм!» — выражает надежду Тимур Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что трибунал над военными преступниками и неонацистами в Донецкой Народной Республике должен состояться на международном уровне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правильно! Нужно сделать всё так, чтобы весь мир стал свидетелем преступлений украинских неонацистов», — указывает Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в отношении руководителей ряда европейских стран стоило бы провести аналогичный трибунал.

«Шольца, Макрона и Бербок — всех туда! Судить нужно не только пленных нацистов, но и всех тех, кто их поддерживал. Вся нацистская Европа должна сидеть на скамье подсудимых!» — считает Алексей В.

Часть людей полагает, что тщетны надежды руководства ДНР увидеть среди судей международного трибунала представителей западных стран.

«С трудом верится, что кто-то приедет из Европы и Соединённых Штатов. К желающим участвовать применят в лучшем случае шантаж и не позволят посетить ДНР. К сожалению, Запад превратился в очередную тоталитарную фашистскую конгломерацию», — поделилась своим мнением Надежда К.

«Неплохой ход. Большинство стран откажется, так как не признают Донецкую Народную Республику, но те, которые всё-таки приедут, будут в роли официальных наблюдателей, подтвердивших официальный статус государства. Ну и посмотрят ещё, как нацистов к смертной казни приговаривают. Отлично!» — пишет Александр С.

«Сажать нужно пожизненно всех военных преступников и фашистов, которые взяли оружие против мирного населения и своих же граждан! Которые убивали детей, дедушек и бабушек в Донбассе! Они обязаны ответить за свои преступления! И лично мне плевать, будут ли на судебном процессе присутствовать жирные хари из Европы», — написал Дмитрий Ф.

Место массового захоронения мирных жителей на территории Донбасса © Следственный комитет России

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР может с лёгкостью обойтись и без участия судей и наблюдателей из Европы.

«А на кой-чёрт нам нужны эти международные наблюдатели?! Среди них же могут быть те, кто украинских нацистов поддерживает! Разве нельзя как-то без их присутствия обойтись?» — задаётся вопросом Михаил А.

Нашлись и те, кто отмечают, что широкий охват, который должен произвести международный трибунал над нацистами в ДНР, позволит в будущем избежать беспрепятственной популяризации и распространения неонацистских течений в мире.

«Наблюдатели крайне необходимы. Я бы сказал, необходимо больше: обеспечить всему миру прямую трансляцию в режиме онлайн! Тут без шуток. Шутки закончились. Все должны знать, чем заканчивается заигрывание с нацизмом», — указывает Юрий М.

Напомним, 1 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявил РИА Новости о том, что представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками. Шишкина отметила, что соответствующие приглашения уже отправлены потенциальным европейским наблюдателям.