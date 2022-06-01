Москва, , 23:57 — REGNUM Объём промышленного производства в России в апреле сократился на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 1,6%. Об этом 1 июня сообщает Росстат.

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В целом за январь–апрель 2022 года промышленное производство в стране выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в апреле позитивную динамику показала только электро- и теплоэнергетика. Объём производства в этой отрасли вырос на 2% в годовом выражении, что связывается с отклонением от климатической нормы температурных показателей месяца.

При этом сырьевой сектор в апреле снизил объемы производства на 10% по сравнению с мартом и на 1,6% в годовом выражении. Обрабатывающие производства сократились на 6% и 2,1% соответственно, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 5,5% и 8%.