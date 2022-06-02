Тирана, 2 июня, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Офис по прозрачности Албании 1 июня установил новые цены на нефть, бензин и газ в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость литра нефти выросла на 9 леков (0,75 евро), бензина — на 7 леков (0,058 евро). Не изменилась только цена на газ.

Отныне нефть в Албании стоит 248 леков за литр (2,08 евро), бензин — 244 лека (2,03 евро), а газ — 90 леков за литр (0,75 евро).

На оптовом рынке литр нефти стоит 236 леков (1,96 евро), бензина — 232 лека (1,93 евро), газ — 78 леков (0,65 евро).

Цены стали актуальны в 18:00 по местному времени 1 июня. Предыдущее повышение цены на 10 леков произошло 27 мая.