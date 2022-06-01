Тирана, 1 июня, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 31 мая заявил, что его партия поддержала бы кандидатуру экс-президента Косово Хашима Тачи на президентских выборах в Албании, если бы тот был на свободе.

Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Тачи является одним из самых одаренных албанских политиков, который выходит победителем из любой ситуации.

Среди достоинств Тачи Рама выделил исключительное терпение.

Тем не менее, Конституция Албании запрещает гражданам Косово быть президентами Албании, а сам Тачи ожидает суда по обвинению в преступлениях против человечности в Гааге.