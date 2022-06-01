Москва, 1 июня, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Разрушенную Западом систему европейской безопасности восстановить на прежних условиях уже не получится, заявил 1 июня журналистам посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, Западу придётся за это заплатить.

«Им придётся за это платить также. Они сами разрушили систему европейской безопасности. Рано или поздно им придется её восстанавливать. На прежних условиях это уже будет невозможно», — сказал Машков.

Напомним, ранее замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что на фоне спецоперации России против укронацистов Североатлантический альянс не считает себя ограниченным в вопросе создания «более прочных позиций на восточном фланге».

В свою очередь глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года не является препятствием для расширения военного присутствия НАТО на территории стран Восточной Европы.