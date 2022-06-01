Ижевск, 1 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В Удмуртии привлекли к административной ответственности 62-летнего жителя Сарапульского района по статье о дискредитации использования Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Greatlakescomputer.com Штраф

Установлено, что в течение около 1,5 месяцев мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей более 20 видеоматериалов, публичное демонстрирование которых запрещено, а также дискредитирующих использование Вооруженных Сил России. Поскольку видеозаписи были размещены в интернете и были доступны неограниченному кругу лиц, они носили публичный характер.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года 33-летний житель Ижевска стоял у здания правительства республики с плакатом, который подрывает доверие к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса. За нарушение, которое квалифицируется как дискредитация Вооруженных сил России, мужчине был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

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