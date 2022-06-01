В Североморске акцию «Za ВМФ» поддержали тысячи человек
Североморск, Мурманская область, 1 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В Североморске патриотическая акция «ZА ВМФ» собрала тысячи горожан, сообщает ГТРК «Мурман».
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База военно-морского флота России
Перед началом концертной программы к гостям со сцены обратился глава региона.
«Наши воины достойны подвига народа-победителя, они наши герои. С праздником, дорогие друзья, с Днем Северного флота!» — произнес со сцены губернатор Андрей Чибис.
Патриотическая акция «ZА ВМФ» была проведена также в Севастополе, Владивостоке, Каспийске. Североморск стал финальной точкой тура.