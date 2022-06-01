Североморск, Мурманская область, 1 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В Североморске патриотическая акция «ZА ВМФ» собрала тысячи горожан, сообщает ГТРК «Мурман».

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Перед началом концертной программы к гостям со сцены обратился глава региона.

«Наши воины достойны подвига народа-победителя, они наши герои. С праздником, дорогие друзья, с Днем Северного флота!» — произнес со сцены губернатор Андрей Чибис.

Патриотическая акция «ZА ВМФ» была проведена также в Севастополе, Владивостоке, Каспийске. Североморск стал финальной точкой тура.