Ясиноватая, ДНР, , 23:40 — REGNUM Ясиноватский район ДНР обстрелян вечером 1 июня украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Город Ясиноватая подвергся обстрелу ВСУ в 18:02 и в 20:09 мск со сторона населённого пункта Авдеевка. Украинские боевики выпустили 25 ракет из БМ-21 «Град».

В 19:00 мск ВСУ из Авдеевки выпустили по посёлку Минеральное три снаряда калибра 122 мм.

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