Скопье, 1 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1384 образцов выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 — повторные. Также в стране зарегистрировали 141 случай выздоровления. Об этом 31 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Македония

По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали три смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 022 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9306, 302 202 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 514. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.