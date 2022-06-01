Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на бензин и продовольствие.

Деньги за бензин Images Money

Об этом он сообщил американцам 1 июня.

По его словам, в ближайшей перспективе этого не будет из-за украинских событий.

«То, что мы сможем «нажатием кнопки» снизить цены на бензин, маловероятно в ближнесрочной перспективе. То же самое можно сказать и о ценах на продукты питания», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в США официально зарегистрировали исторический максимум цен на бензин.

Оптовая цена за галлон (3,785 л) составила $4,622.

Белый дом обвиняет в этом президента России Владимира Путина.

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