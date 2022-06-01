Сыктывкар, , 23:28 — REGNUM В вузах Коми увеличили количество бюджетных мест. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

«В предстоящем учебном году мест будет почти на 190 больше, чем в 2021-2022 учебном году. То есть бесплатное высшее образование в нашей республике станет ещё более доступным для абитуриентов», — заявил Уйба.

По словам чиновника, Сыктывкарскому государственному университету имени Питирима Сорокина в этом году выделено 1511 бюджетных мест, Ухтинскому государственному техническому университету — 746, Сыктывкарскому лесному институту — 416, Коми республиканской академии государственной службы и управления – до 80 бюджетных мест.

« Таким образом, на 2022-2023 учебный год в вузах Республики Коми предусмотрено 2673 бюджетных места», — сообщил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы в 2022 году выделят более 580 тыс. бюджетных мест.