Сыктывкар, 1 июня 2022, 23:28 — REGNUM В вузах Коми увеличили количество бюджетных мест. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.
По словам чиновника, Сыктывкарскому государственному университету имени Питирима Сорокина в этом году выделено 1511 бюджетных мест, Ухтинскому государственному техническому университету — 746, Сыктывкарскому лесному институту — 416, Коми республиканской академии государственной службы и управления – до 80 бюджетных мест.
Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы в 2022 году выделят более 580 тыс. бюджетных мест.