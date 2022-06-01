Ижевск, , 23:27 — REGNUM В Удмуртии до конца 2022 года планируют отремонтировать около 100 км дорог, которые ведут к школам и детским садам. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Ожидается, что основная часть работ будет завершена до начала нового учебного года.

Бездорожье ИА REGNUM

«В рамках Года образования мы отремонтируем более 70 объектов, общей протяженностью около 100 км по всем программам региона. Например, выделены субсидии Балезинскому, Завьяловскому, Кезскому, Шарканскому районам для ремонта дорог к школам и детским садам», — отметил глава региона Александр Бречалов. По его словам, дороги в школы и детсады попадают в титульный список ремонтов в первую очередь, поскольку это безопасность.

Также эти работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года школьный автобус, который отвозил детей в среднюю школу села Юнда в Балезинском районе Удмуртии, намертво застрял в грязи. Рядом с автобусом застрял ещё и трактор, колеса с одной стороны машины полностью ушли в грунт.

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