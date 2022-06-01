Приштина, Сербия, 1 июня, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 1 июня на своей странице в социальной сети поздравила детей мира с Международным детским днем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала детей «национальным будущим и богатством» и призвала защищать детей и давать им образование.