Горловка, ДНР, , 23:26 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из БМ-21 «Град», артиллерии и миномётов Горловский район ДНР вечером 1 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

Город Горловка был обстрелян из БМ-21 «Град» в 16:55 и в 20:30 мск со стороны населённого пункта Кодема: украинскими вооружёнными формированиями выпущено 20 ракет.

Посёлок шахты имени Гагарина в Горловке попал под обстрел в 19:15, в 19:40 и в 20:10 мск. Стреляли ВСУ со стороны населённых пунктов Новгородское, Дзержинск и Ленинское из миномётов калибра 120 мм. Выпущено 17 мин.

Посёлок Гольмовский украинские боевики обстреляли в 19:45 мск со стороны населённого пункта Курдюмовка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики обстреляли Донецк из БМ-27 «Ураган»