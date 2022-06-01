Ижевск, 1 июня, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Orenburg-gov.ru Назначение

Согласно данным сайта управления, Третьяков родился в городе Червонопартизанск Ворошиловградской области Украинской ССР в 1970 году. Окончил Высшую школу МВД в Рязани. За годы службы он работал в различных учреждениях ФСИН в Тамбовской области. С 2006 года был переведен во ФСИН России. С 2020 года занимал пост первого заместителя начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы федеральной службы.

ИА REGNUM напоминает, в апреле текущего года предыдущий глава управления Михаил Арсланов был переведен на аналогичную должность в Челябинской области. Временно исполняющим обязанности начальника управления ФСИН по Удмуртии был назначен полковник Игорь Киреев — первый замначальника управления.