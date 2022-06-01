Киев, , 23:16 — REGNUM Россия трепещет от ужаса, наблюдая укрепление отношений Украины и Польши, заявил 1 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Россия в ужасе от польско-украинских отношений: от того, как эти отношения растут и крепнут, как мы можем строить будущее, опираясь на настоящее, как укрепляется все больше проявляющийся потенциал», — заявил Моравецкий.

По его словам, польская и украинская экономики взаимодополняют друг друга.

«80 миллионов человек, огромная территория, взаимодействующие между собой экономики, которые во многом дополняют друг друга. Они, конечно, конкурируют, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны», — сказал польский премьер-министр.

Кроме того, Моравецкий отметил, что польско-украинское сотрудничество «создает совершенно новую перспективу», о которой раньше можно «было только мечтать».

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