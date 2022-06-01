Флоренция, Италия, 1 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Дженнаро Гаттузо в ближайшее время возглавит «Валенсию», сообщают испанские и итальянские СМИ 1 июня.

Дженнаро Гаттузо

Предполагается, что контракт будет заключен на два года.

Гаттузо, экс-футболист «Милана» (1999−2012), чемпион мира (2006) и победитель Лиги чемпионов (2003), в качестве тренера за 8 лет работал в шести клубах, в том числе в «Милане» и «Наполи», с которым в 2020 году выиграл Кубок Италии.