Милан, Италия, 1 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Руководство «Милана» предложило футбольному клубу «Рома» Алексиса Салемакерса и 25 миллионов евро за 22-летнего флангового нападающего сборной Италии Николо Дзаньоло.

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В прошедшем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 42-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Николо Дзаньоло перешел в «Рому» 1 июля 2018 года из миланского «Интера» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Италии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 33 миллиона евро.

Текущее соглашение Дзаньоло с римским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.