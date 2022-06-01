Донецк, , 23:10 — REGNUM Донецк обстреляли ракетами и артиллерийскими снарядами украинские боевики вечером 1 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

РСЗО «Ураган» Gov.ua

В 16:15, в 17:20, в 18:00, в 18:05, в 18:05 и в 18:32 мск посёлок шахты «Трудовская» в Донецке ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Красногоровка снарядами калибра 122 и 155 мм (выпущено более 50 снарядов).

В 19:45 мск со стороны населённого пункта Авдеевка по Киевскому району столицы ДНР украинские боевики выпустили пять мин калибра 120 мм. В это же время со стороны Красногоровки семь снарядов калибра 122 мм выпущено по Петровскому району Донецка.

Ранее, в 17:55 мск, украинские боевики атаковали этот район со стороны населённого пункта Новомихайловка из БМ-21 «Град», выпустив десять ракет. В 20:45 мск Петровский район обстреляли двумя ракетами из БМ-27 «Ураган» со стороны населённого пункта Георгиевка.

В 20:25 мск Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Пески, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

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