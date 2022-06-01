Белград, 1 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Лидер сербской оппозиционной Народной партии Вук Еремич 1 июня потребовал от представителей властей, которые ведут переговоры с ЕС и США, публично рассказать в парламенте о том, что произойдет с Сербией, если она не введет санкции против России.

Cirsd.org Вук Еремич

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По словам Еремича, полностью понятно, что Сербия столкнулась бы с тяжелыми экономическими и политическими последствиями, если бы она присоединилась к антироссийским санкциям, но не полностью понятны последствия неприсоединения к ним.

«Введение санкций не сблизило бы Сербию и ЕС. Мы уже годами не продвигаемся по европейскому пути, так как у нас нет свободы СМИ, правового государства и борьбы против коррупции. Нельзя вступить в ЕС в форме диктатуры похуже той, что у Виктора Орбана. Им хватает одного Орбана, не нужен им еще один, при этом с Балкан», — рассказал Еремич в интервью Euronews Serbia.

Лидер Народной партии добавил, что ему в данный момент не кажется, что на Сербию слишком сильно давят с целью заставить ее присоединиться к антироссийским санкциям.

«Если раз в неделю или даже чаще в Белград на «дружеские переговоры» приезжает кто-то из высоких функционеров Германии, если президент Сербии Александр Вучич жарит кебаб с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, то невозможно ощутить, что Сербию вот-вот накроет какая-то большая угроза», — сказал политик.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил, что новое правительство Сербии должно заняться изучением новых пакетов европейских санкций против России.