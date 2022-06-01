Вашингтон, , 22:53 — REGNUM США не наблюдают каких-то признаков оказания поддержки России в преодолении санкций или военной поддержки российской спецоперации на Украине со стороны Китая, заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналу Foreign Affairs.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

«На данный момент мы не наблюдали со стороны Китая ни систематической поддержки России в обходе санкций, ни какой-то заметной военной поддержки», — сказал Блинкен изданию.

Тем не менее, глава Госдепа отметил, что в Вашингтоне обеспокоены вероятностью китайской помощи России.

Напомним, госсекретарь США регулярно делает заявления по этому вопросу и ещё ни разу не сообщал о том, что заметил помощь Китая России.

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