Ливерпуль, Великобритания, 1 июня, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 20-летний бразильский нападающий «Уотфорда» Жуан Педро может заменить вингера сборной Сенегала Садио Мане в составе «Ливерпуля». Об этом 1 июня сообщило издание Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что Садио Мане согласовал с мюнхенской «Баварией» условия трехлетнего контракта. Сенегальский нападающий покинет «мерсисайдцев» в грядущее летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Жуан Педро принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле бразилец провел 1636 минут.

Жуан Педро перешел в «Уотфорд» 1 января 2020 года из «Флуминенсе» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала