Женева, Швейцария, 1 июня, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 457 276 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 971 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже527 603 107 носителей вируса, подтверждено 6 290 452 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 219 715 выявленных инфицированных и 655 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.