Северодвинск, Архангельская область, 1 июня, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве собаки.

Юля Даркова ИА REGNUM Пес Миша

Повешенную в городском парке Северодвинска собаку 28 мая обнаружила случайная прохожая. Полиции удалось установить хозяина животного и подозреваемого в гибели собаки. Живодером оказался 38-летний мужчина, приехавший в Северодвинск на заработки.

«Злоумышленник поселился в квартире своего приятеля. Собака хозяина в первый же день испортила вещи гостя. Из-за особенностей поведения питомца на протяжении нескольких месяцев между мужчинами происходили конфликты», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

28 мая после очередной ссоры и употребления спиртного мужчина вывел животное в парк и, используя поводок как удавку, повесил на дереве. Живодеру грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Северодвинске приговорили к реальным срокам двух живодеров, убивших кота.