Рим, , 22:42 — REGNUM Весной 2023 года правоцентристская коалиция выиграет выборы в Италии, заявила 1 июня лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Мелони намерена занять пост премьер-министра — согласно договоренностям коалиции, этот пост получает лидер той из партий, которая наберет больше всего голосов.

Социологи подтверждают оптимизм Мелони — по их данным, правые могут рассчитывать более чем на 45% голосов, проблему могут создать только внутренние конфликты в коалиции.

В настоящее время две из трех правых партий (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) входят в «широкую коалицию» с либералами и популистами, в оппозиции — только «Братья Италии».