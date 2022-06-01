Рим, 1 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Весной 2023 года правоцентристская коалиция выиграет выборы в Италии, заявила 1 июня лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Мелони намерена занять пост премьер-министра — согласно договоренностям коалиции, этот пост получает лидер той из партий, которая наберет больше всего голосов.

Социологи подтверждают оптимизм Мелони — по их данным, правые могут рассчитывать более чем на 45% голосов, проблему могут создать только внутренние конфликты в коалиции.

В настоящее время две из трех правых партий (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) входят в «широкую коалицию» с либералами и популистами, в оппозиции — только «Братья Италии».