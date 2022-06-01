Виго, Испания, , 22:41 — REGNUM 28-летний испанский экс-полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, выступающий за «Сельту» из Виго, может продолжить карьеру в римском «Лацио». Об этом 1 июня сообщило издание Calciomercato.

Денис Суарес Catherine Kõrtsmik

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Денис Суарес принял участие в 38-ми матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Денис Суарес покинул «Барселону» и перешел в «Сельту» 1 июля 2019 года за 12,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.