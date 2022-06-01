Приштина, , 22:48 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти отрицает, что его правительство составило план для формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом Курти заявил 1 июня, во время пресс-конференции в Приштине.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

По словам Курти, «в Косово уже существует сообщество муниципалитетов, и этого достаточно».

«Этот вопрос мы обсуждали много раз, мне нечего добавить. Конституция Косово не позволяет создание ассоциации по этническому принципу», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Он заявил, что предыдущие правительства в Приштине составили проект устава Сообщества, и что его не интересует содержание этого документа.

«Мы исходим из интересов Косово и письма президента США Джо Байдена, которое в центр будущего соглашения Косово и Сербии ставит взаимное признание. Я попросил вас не ставить в центр будущего соглашения Сообщество сербских муниципалитетов, потому что это не так. В центре взаимное признание», — добавил Курти.

Напомним, что ранее докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон заявила, что сепаратистское правительство в Приштине представило хорошее предложение по реализации соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов. При этом она не уточнила подробности этого предложения.