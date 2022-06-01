Кальяри, Италия, 1 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. 14 миллионов жителей Италии отправятся в краткие поездки на«длинные выходные« 2−5 июня, передают национальные СМИ со ссылкой на данные профильных бизнес-ассоциаций.

Шезлонг

Около половины отдыхающих отправятся к морю. В Италии в эти дни ожидается резкое повышение температуры — до +40 градусов.

Предполагается, что отпускники потратят около 6 млрд евро (в среднем расходы составят чуть менее 500 евро на человека).