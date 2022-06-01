Барселона, Испания, , 22:28 — REGNUM 30-летний центральный нападающий «Барселоны» и сборной Дании по футболу Мартин Брэйтуэйт не намерен покидать каталонский клуб в грядущее летнее трансферное окно.

По информации источника, датчанин готов отклонять все предложения других европейских клубов, заинтересованных в его трансфере. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Брэйтуэйта в 7,5 миллиона евро.

Мартин Брэйтуэйт перешел в «Барселону» 20 февраля 2020 года из «Леганеса» за 18 милилонов евро. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт из-за травмы принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.